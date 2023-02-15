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РФ штрафует родителей, если их дети в оккупации не учатся в российских "школах", - ЦНС

Фото: РФ штрафует родителей детей, обучающихся в оккупации в украинских школах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские дети, которые находятся на оккупированных территориях, продолжают учиться в школах в дистанционном формате. Россияне пытаются помешать этому и начали штрафовать их родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Россияне пытаются силой прекратить это и загнать школьников в ячейки пропаганды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях создали "комиссии по делам несовершеннолетних", которые с помощью фейковых "судов" выписывают родителям штрафы за обучение детей в украинских школах.

"Комиссии" устраивают рейды, особенно по местам проживания детей, пропускающих многие занятия в "российских школах". Во время проверок оккупанты уделяют внимание ноутбукам, планшетам, по которым может осуществляться обучение детей", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что российские "школы" на оккупированных территориях носят сугубо пропагандистский характер и именно поэтому захватчикам важно ограничить доступ детей к образованию. В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории.

Напомним, что россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

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