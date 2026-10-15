ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ за шесть недель построила базу для запуска реактивных дронов под Ростовом, - Reuters

13:55 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ за шесть недель построила базу для запуска реактивных дронов под Ростовом, - Reuters Фото: Россия через шесть недель построила базу для запуска реактивных дронов под Ростовом (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Россия почти завершила строительство большой новой базы для запуска реактивных беспилотников под Ростовом всего за шесть недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным спутниковых снимков, предоставленных компаниями Planet Labs и Airbus, 31 августа на месте будущего объекта в Ростовской области было пустое поле.

Строительные работы там начались 1 сентября. А по состоянию на 14 октября там уже сформировался большой комплекс площадью, равный примерно 126 футбольным полям.

Объект площадью около 0,9 кв.км расположен примерно в 3,5 км от российской авиабазы "Миллерово", где базируется 31 гвардейский истребительный авиационный полк.

РФ за шесть недель построила базу для запуска реактивных дронов под Ростовом, - ReutersРФ за шесть недель построила базу для запуска реактивных дронов под Ростовом, - ReutersРФ за шесть недель построила базу для запуска реактивных дронов под Ростовом, - Reuters

Фото: спутниковые снимки Planet Labs и Airbus

По оценке DroneSec, новая площадка для запуска беспилотников предположительно находится в пределах зоны прикрытия российской противовоздушной обороны, которую обеспечивают системы на авиабазе.

Основатель и генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec Майк Монник заявил, что, судя по снимкам, этот объект может быть предназначен для запуска моделей "Герань-4" и "Герань-5" - новейших типов российских реактивных беспилотников.

По его словам, на западном краю объекта видны восемь платформ с пусковыми рельсами, предназначенными для запуска этих дронов. Они дополнят существующую российскую сеть, насчитывающую не менее 11 стационарных площадок.

"Скорость строительства демонстрирует, насколько легко Россия может оперативно задействовать уже отлаженные наступательные возможности", - отметил Монник.

По его оценке, объект выглядит почти завершенным, и до начала его полноценной работы, вероятно, осталось всего несколько недель, если не меньше.

Аналитик уточнил, что потенциально объект может обеспечивать запуск 100 или более реактивных беспилотников в течение 24 часов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия развернула сеть секретных баз с новыми пусковыми площадками для современных беспилотников большой дальности, способных достичь стран НАТО. Некоторые из этих баз используются для ударов по Украине.

Кроме того, Россия готовит базу для запуска реактивных дронов возле границы с Украиной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Ростовская область Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Украинский "Нептун" уничтожил шесть бомбардировщиков Су-34М
Украинский "Нептун" уничтожил шесть бомбардировщиков Су-34М
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло