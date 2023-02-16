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РФ в Северодонецке подводит коммуникации к домам, в которых базируются оккупанты, - мэр

Фото: глава Северодонецка Александр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Северодонецке (Луганская область) подводят коммуникации к домам, в которых базируется армия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Почти уже ценное оборудование из Северодонецкого объединения "Азот" вывезено в РФ", - говорится в заявлении.

Стрюк сообщил, что в Северодонецкой общине остается около тысячи детей и подростков.

"Оккупанты подводят коммуникации, преимущественно, в дома, где размещается оккупационная "власть" и военные РФ", - добавил глава города.

Также в отдельных микрорайонах города почасово подают воду.

Напомним, что оккупанты увеличивают группировку войск во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

В оккупированном Северодонецке увеличивается количество военных РФ, а уровень смертности гражданских вырос в несколько раз.

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