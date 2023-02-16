РФ в Северодонецке подводит коммуникации к домам, в которых базируются оккупанты, - мэр

В оккупированном Северодонецке (Луганская область) подводят коммуникации к домам, в которых базируется армия РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.
"Почти уже ценное оборудование из Северодонецкого объединения "Азот" вывезено в РФ", - говорится в заявлении.
Стрюк сообщил, что в Северодонецкой общине остается около тысячи детей и подростков.
"Оккупанты подводят коммуникации, преимущественно, в дома, где размещается оккупационная "власть" и военные РФ", - добавил глава города.
Также в отдельных микрорайонах города почасово подают воду.
Напомним, что оккупанты увеличивают группировку войск во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.
В оккупированном Северодонецке увеличивается количество военных РФ, а уровень смертности гражданских вырос в несколько раз.
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