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Уровень смертности в оккупированном Северодонецке вырос в несколько раз, - мэр

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Северодонецк, Понедельник 13 февраля 2023 17:23
Уровень смертности в оккупированном Северодонецке вырос в несколько раз, - мэр Фото: глава Северодонецка Александр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Северодонецке увеличивается количество военных РФ, а уровень смертности гражданских вырос в несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"В городе все чаще появляются "гастролеры" - военные РФ в форме и переодетые в гражданские", - говорится в сообщении.

Стрюк рассказал, что оккупанты поселились в частных домах города и в окрестных селах.

"Оккупанты пытаются отремонтировать более-менее уцелевшие многоэтажки, но больше это похоже на распил бюджетных средств", - добавил глава города.

По его словам, цены на продукты питания в Северодонецке выше в 2-3 раза, чем на подконтрольной правительству Украины территории. Также в городе вырос уровень смертности в несколько раз.

Напомним, больных жителей Северодонецка отправляют домой, поскольку помещение больницы готовят под хирургию для военных РФ.

Россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке (Луганская область).

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