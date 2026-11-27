В РФ включили в перечень опасных для передачи иностранцам сведений данные о заключенных, ушедших на фронт по контракту, и зарплатах военных. При определенных условиях это может привести к уголовному делу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ ФСБ.
Приказ вносит изменения в перечень сведений, которые не являются государственной тайной, но могут быть использованы против безопасности России, если их получат иностранные источники. Перечень утвердили в 2022 году, он насчитывал 60 пунктов.
В него добавили данные об осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые заключили контракт с Минобороны РФ вместо отбывания наказания. Речь о сведениях о них, в том числе об их численности.
Также в перечень попали сведения о сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), которые готовили и отправляли таких лиц на службу.
Еще один блок касается финансовых данных: зарплат, банковских счетов, вкладов и обязательств военных, работников оборонно-промышленного комплекса и их родственников. Исключение - информация в открытом доступе.
Целенаправленный сбор и передача таких сведений иностранным государствам, организациям или гражданам могут стать основанием для признания лица "иноагентом".
Если передача происходит в условиях, создающих угрозу безопасности страны, действия могут квалифицировать по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ - "конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией". По ч. 1 этой статьи предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Как пишет издание "Важные истории", статью 275.1 в России часто называют "госизменой-лайт". Правозащитники говорят, что ее используют для политических преследований, а силовики нередко переквалифицируют дела на госизмену.
Напомним, Россия активно привлекает к войне против Украины заключенных. В июле РБК-Украина сообщало, что Кремль готовит расширение перечня статей, по которым осужденные могут пойти воевать, поскольку прежний контингент в значительной степени исчерпали еще под Бахмутом. В августе Путин подписал закон, сокративший перечень преступлений, запрещающих подписание контракта с Минобороны.
По данным украинской разведки, Россия также планирует привлекать к военным контрактам женщин, отбывающих наказание. Параллельно РФ расширяет вербовку иностранцев: по данным координационного штаба, почти 46 тысяч граждан 151 страны заключили контракты с Минобороны РФ.