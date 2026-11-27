Что добавили в перечень запретов

Приказ вносит изменения в перечень сведений, которые не являются государственной тайной, но могут быть использованы против безопасности России, если их получат иностранные источники. Перечень утвердили в 2022 году, он насчитывал 60 пунктов.

В него добавили данные об осужденных, подозреваемых и обвиняемых, которые заключили контракт с Минобороны РФ вместо отбывания наказания. Речь о сведениях о них, в том числе об их численности.

Также в перечень попали сведения о сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), которые готовили и отправляли таких лиц на службу.

Еще один блок касается финансовых данных: зарплат, банковских счетов, вкладов и обязательств военных, работников оборонно-промышленного комплекса и их родственников. Исключение - информация в открытом доступе.

Чем это грозит

Целенаправленный сбор и передача таких сведений иностранным государствам, организациям или гражданам могут стать основанием для признания лица "иноагентом".

Если передача происходит в условиях, создающих угрозу безопасности страны, действия могут квалифицировать по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ - "конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией". По ч. 1 этой статьи предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Как пишет издание "Важные истории", статью 275.1 в России часто называют "госизменой-лайт". Правозащитники говорят, что ее используют для политических преследований, а силовики нередко переквалифицируют дела на госизмену.