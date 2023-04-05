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РФ распространяет фейки, чтобы повлиять на ситуацию в районе Бахмута, - Маляр

Фото: Россия распространяет фейки, чтобы повлиять на ситуацию в районе Бахмута (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Российская пропаганда запустила несколько нарративов, которыми пытается психологически повлиять на принятие решений украинским командованием по ситуации на Бахмутском направлении. Но у них нет необходимого для РФ влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же как не удается демотивировать наших бойцов", - заверила она.

При этом, по словам Маляр, Кремль использует два основных тезиса для информационных атак в украинском обществе. А именно:

  • сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах;
  • сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту.

Как отметила замминистра, анализ этих сообщений, показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на перебор всех возможных вариантов.

"Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", - привела пример Маляр.

Как сообщалось, ВСУ провели контратаку к югу от Авдеевки, в то время как в Бахмуте темп боев может упасть из-за желания РФ экономить силы.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.

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