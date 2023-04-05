РФ распространяет фейки, чтобы повлиять на ситуацию в районе Бахмута, - Маляр

"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же как не удается демотивировать наших бойцов", - заверила она.

При этом, по словам Маляр, Кремль использует два основных тезиса для информационных атак в украинском обществе. А именно:

сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах;

сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту.

Как отметила замминистра, анализ этих сообщений, показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на перебор всех возможных вариантов.

"Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", - привела пример Маляр.

Как сообщалось, ВСУ провели контратаку к югу от Авдеевки, в то время как в Бахмуте темп боев может упасть из-за желания РФ экономить силы.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.