В РФ разворачивают "тихую" мобилизацию: МЧС заставляют охранять военные объекты

В Воронеже работников местного института МЧС заставляют дежурить возле военных объектов и подписывать контракты на службу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Движение "АТЕШ" со ссылкой на активистов инициативы "Гражданская сила" заявило о массовом давлении на сотрудников Воронежского института МЧС России.
Родственники сотрудников сообщают, что людей под разными предлогами привлекают к дежурствам возле стратегических военных и оборонных объектов, якобы для реагирования на атаки беспилотников.
Кроме того, многих заставляют подписывать контракты на прохождение военной службы - по словам очевидцев, под психологическим давлением и прямыми угрозами.
По словам активистов, ситуация вызывает серьезное беспокойство: сотрудников фактически отправляют в зону боевых рисков без надлежащей защиты.
ПВО в Воронежской области остается ослабленной, ведь основные системы переброшены к линии фронта и в Московскую область.
"АТЕШ" призывает работников института не выполнять такие приказы и в первую очередь заботиться о собственной безопасности, ведь военные объекты РФ уже являются законными целями для Сил обороны Украины.
Напомним, что из-за недостатка добровольцев для войны против Украины российские власти прибегают к новым схемам.
Полицейским платят премии за принуждение задержанных к подписанию контрактов с Минобороны РФ.
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