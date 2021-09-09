RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У РФ різко відреагували на заяву України про нормандський формат

Автор: Анастасія Рокитна

У РФ різко відреагували на заяву України про нормандський формат. Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав заяви Києва "проявами шизофренічності".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на брифінгу.

За його словами, зустрічі заради зустрічей не потрібні. Лавров каже, що з цим згодні і Німеччина, і Франція.

"Нормандський формат повинен виконувати роботу, яку йому доручено лідерами формату, це означає створення умов для виконання мінських домовленостей. Українська сторона закликає якомога швидше зустрітися, паралельно заявляючи, що не виконуватиме мінські домовленості. У цій ситуації, коли таке роздвоєння свідомості... Шизофренія виходить", - заявив він.

Нагадаємо, голова МЗС повідомив, що вчора відбулась зустріч радників лідерів нормандського формату.

За його словами, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату триває.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаНормандський формат