РФ поширює чутки про загрозу захоплення "сірої зони" бійцями ООС, - розвідка

Російське командування на окупованому Донбасі поширює чутки про загрозу захоплення "сірої зони" бійцями операції Об'єднаних сил (ООС). Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки.

За інформацією розвідки, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях російське командування активізувало проведення інформаційно-пропагандистських заходів з нав’язування місцевому населенню переконання щодо можливості мирного врегулювання ситуації тільки на умовах керівництва РФ.

Також, російське окупаційне командування розповсюджує чутки про загрозу "захоплення найближчим часом Об’єднаними силами нових територій у так званій "сірій зоні". Такі чутки поширюються для посилення впливу на особовий склад та виправдання ініціювання бойових дій.

Нагадаємо, вчора 4 липня на Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро поранені. Загалом протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, Росія нарощує угруповання військ, які розміщуються вздовж українсько-російського кордону. Нарощення військ спостерігається, як на харківському напрямку, так і неподалік Маріуполя.