РФ намагалася атакувати Зміїний після звільнення: що стало спусковим гачком

Після повідомлення про встановлення українського прапора на звільненому острові Зміїний, РФ намагалась знову атакувати цей регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону .

"Прапор на острові знаходиться він чекає свого часу. А те, що він там є і інформаційне повідомлення збентежило наших ворогів. Вони намагались провести авіаційну розвідку. Намагались напевно і удари нанести. Але побачивши загрозу щодо того як може бути застосована наша зброя з наближенням їхніх літаків, вони свої наміри відкоригували, і поки що тримаються подалі", - розповіла вона.

Як повідомлялося, на острові Зміїний ЗСУ вже завершили воєнну операцію. На території острова вже встановлено прапор України.

Нагадаємо, російські окупанти залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа та вибухи.

У результаті Одеську область у четвер, 30 червня, ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів. Острів Зміїний до того часу залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

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