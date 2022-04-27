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РФ намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо продовжить підтримувати Україну, - Зеленський

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Середа 27 квітня 2022 00:40
РФ намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо продовжить підтримувати Україну, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія застосовує методи залякування Молдови, щоб показати країні, що з нею станеться, якщо вона продовжить підтримувати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Є певні спецоперації російських спецслужб. Це вже не фейкньюс. Зрозуміло для чого - для дестабілізації ситуації в регіоні. Для загроз Молдови. Вони їм показують, що, якщо Молдова буде підтримувати Україну, будуть ті чи інші кроки", - зазначив глава держави.

Він також заявив, що Україна знає про постійну готовність російських військ у невизнаному Придністров'ї, але ЗСУ нічого не бояться і готові дати відсіч.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що серія вибухів у будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" Придністров'я - це спланована провокація російських спецслужб.

Раніше Зеленський висловився про плани Росії прорубати коридор до Молдови.

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