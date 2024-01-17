В РФ прошла одна из самых больших акций протеста с начала полномасштабной войны: подробности

Большая акция протеста прошла в городе Баймак в республике Башкортостан 15 января. Участники демонстрации собрались возле суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсынову, которого обвиняют в "разжигании межнациональной розни".

Как отмечаются местные издания и Telegram-каналы, многие митингующие ехали в суд на автомобилях. В город согнали подразделения силовиков.

"Медуза" пишет, что за опубликованными кадрами можно сделать вывод, что в митинге приняли участие около тысячи человек, но некоторые Telegram-каналы пишут, что было 5 тысяч протестующих.

По оценке "Агентства", это одна из самых крупных акций протеста в России с начала полномасштабной войны в Украине.

Добавим, что сегодня акции протеста продолжились, когда началось финальное заседание суда. Между силовиками и участниками акции протеста начались стычки. Полиция и "Росгвардия" начали блокировать дороги, а в городе отключили интернет.

Что известно об активисте

Фаиль Алсынов - общественный деятель Башкортостана, активно участвовавший в протестах на территории республики. Он возглавлял национальную организацию "Башкорт", поддерживавшую идею суверенитета Башкортостана. В 2020 году эту организацию объявили "экстремистской" и ликвидировали.

Алсынов также выступал против добычи золота в регионе в 2023 году. За это против него и было возбуждено уголовное дело. Активист негативно высказался против работы мигрантов в шахтах и был обвинен в экстремизме.

СМИ отмечают, что против активиста выступил глава Башкортостана. Местные жители утверждают, что Алсынов употреблял во время речи башкирский язык и перевод его слов неточный. В частности, он использовал выражение "кара халык", которое перевели как "черный народ".

Алсынов был задержан в октябре 2023 года, суд назначил ему четыре года колонии.

Протесты в России

Отметим, что в последний раз масштабные протесты в России были после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Тогда акции протеста прошли в разных регионах РФ. В частности, в Дагестане митинги дошли к столице республики Махачкалы и сопровождались массовыми арестами.