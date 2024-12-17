РФ провокациями на границе хочет показать Эстонии, что она следующая, - The Telegraph

На границе с Эстонией россияне пытаются показать, что страны Балтии под прицелом и могут быть следующими. Они начали устраивать масштабные провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

В частности, недавно на российско-эстонской границе был замечен дирижабль, на который сначала в Эстонии не отреагировали. Однако на следующий день россияне пошли на эскалацию и нарисовали на дирижабле свою полусвастику - букву Z. Она является неким символом вторжения России в Украину.

По словам генерального директора полиции Эстонии Эгерта Беличева, мелкие провокации такого рода россияне устраивают почти каждую неделю.

"Это намеренно сделали видимым для всех, чтобы сказать: "Мы следим за вами", - рассказал Беличев.

Как рассказали эстонские пограничники, напряжение на границе с РФ резко возросло в последние месяцы. Это произошло из-за того, что россияне стали чаще прибегать к акциям протеста против Запада, попыткам контрабанды запчастей к оружию, глушению GPS-сигналов. Россия направляет волны мигрантов из Азии через границу и зловещих выходок с летательными аппаратами вроде того, о котором упоминалось выше.

"Два года назад у нас было 18 пограничных инцидентов, а в этом году - 96. Мы видим постоянные попытки дестабилизировать ситуацию", - сказал Беличев.

Дипломатические отношения с Эстонией и Россией

Отношения между Эстонией и Россией ухудшились на фоне войны в Украине. Эстония активно поддерживает Украину, оказывает помощь и призывает к усилению санкций против РФ. Таллинн также увеличил оборонные расходы из-за угроз Балтийскому региону.

Россия ответила антиэстонской риторикой, высылкой дипломатов и приостановкой соглашений по транзиту и экономическому сотрудничеству. Напряженность усилилась из-за демаркации границы, демонтажа советских памятников и поддержки Эстонией вступления Украины в НАТО.