У РФ провели психіатричні експертизи 20 українським морякам

У відношенні 20 військовополонених українських моряків в РФ проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. Щодо останньої четвірки експертиза відбудеться до кінця поточного тижня, повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

Полозов зазначив, що адвокатів до морякам на час проведення експертизи не допустили. Дані дії слідства будуть оскаржені.

"Судові засідання по розгляду клопотання слідства про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених українських моряків відбудуться наступного тижня. Точні дати поки Лефортовським районним судом Москви не призначені. Орієнтовно 16-17 квітня", - повідомив він.

Зазначимо, у Росії слідчі провели ознайомлення адвокатів і українських моряків в РФ з постановами про призначення нової технічної експертизи. Росіяни хочуть провести експертизи працездатності артилерійських установок МБАК "Нікополь" і МБАК "Бердянськ".

Нагадаємо, глави Міністерств закордонних справ країн Великої сімки (G7) закликали Російську Федерацію (РФ) звільнити українських моряків, які були взяті в полон під час атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.