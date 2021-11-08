РФ провела навчання зі стрільбами на тлі заходу кораблів США в Чорне море

Два протичовнові кораблі і дизельний підводний човен РФ провели військові навчання на одному з полігонів Чорного моря. Тренування відбулися на тлі заходу в акваторію двох американських бойових кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Екіпажі малих протичовнових кораблів "Єйськ" та "Касимів" Чорноморського флоту у складі корабельної пошукової ударної групи відпрацювали пошук та виявлення підводного човна умовного супротивника у взаємодії з екіпажем протичовнового вертольота Ка-27М", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що військові кораблі РФ використовували проти "умовного противника" торпедне та реактивне бомбове озброєння.

Крім того, як інформцють російські ЗМІ, під час пошуку підводного човна екіпажі кораблів виконали "завдання протиповітряної оборони на переході морем з виконанням зенітних ракетних та артилерійських стрільб з повітряної мети".

"Маневри пройшли на тлі заходу до Чорного моря бойових кораблів ВМС США", - додають у повідомленні.