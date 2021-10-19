ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

РФ провела навчання з оборони узбережжя Криму

Новость на русском →
Москва, Вівторок 19 жовтня 2021 08:34
РФ провела навчання з оборони узбережжя Криму Фото: РФ у Криму провела навчання (function.mil.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія в окупованому Криму провела командно-штабні навчання з оборони узбережжя при висадці морського десанту. Вони відбулися на полігоні Опук.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони РФ.

"В рамках навчання підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту на БТР-82А під прикриттям авіації і корабельних сил флоту здійснили висадку з великих десантних кораблів, провели бій за висадку десанту, зайняли прибережну ділянку і висунулися вглиб позицій умовного противника", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу підрозділи з'єднання берегової оборони ЧФ, а також танкові, артилерійські та мотострілкові підрозділи загальновійськової армії ЮВО, застосувавши ракетні та артилерійські підрозділи, здійснили придушення корабельної артилерії і завдали удару по десантам.

На завершальному етапі учасники навчання відпрацювали дії зі зміни вогневих позицій, перегрупування ракетних, артилерійських і танкових підрозділів під прикриттям аерозольного маскування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні