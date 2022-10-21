РФ просит у Ирана балистические ракеты. В Украине видят в этом и хорошие новости

Как отметил Игнат, лучшая защита от баллистических ракет это уничтожить их во время транспортировки. Однако важно заботиться и о собственной безопасности, поскольку ракета летит сверху фактически из стратосферы и падает с огромной скоростью. Сегодня же у Украины нет эффективного противодействия этому оружию.

"Иран будет вероятно поставлять, если не найдутся какие-то механизмы в мире остановить эти поставки. Это говорит о том, что у России есть дефицит именно баллистических ракет - ракет "Искандер". Баллистическое оружие не является чем-то новым для нас, они постоянно наносят удары именно такими ракетами, а то, что в России они в дефиците - это хорошая новость", - добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Как отметил Игнат, если бы не дефицит в личных запасах, Россия не скулила бы у Ирана помощи с ракетами, несмотря на значительно худшие тактико-технические характеристик.

"Дальность их уже озвучена, это 700 км. ВСУ ищут определенные эффективные методы противодействия этому вооружению", - отметил Игнат.