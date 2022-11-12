РФ не пропускает гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины, - ООН

Как отметила помощник секретаря ООН Стефани Трембли в разговоре с журналистами, "у них нет доступа через линию столкновения".

При этом гуманитарные миссии продолжают расширять свою деятельность и готовить доставку груза в районы, где "продолжаются активные бои", а также на территории, которые были освобождены ВСУ и вернулись под контроль Украины.

В частности, по словам Трембли, за последние 4 недели ООН и партнерские организации отправили 6 гуманитарных конвоев в районы Харьковской и Херсонской областей, которые недавно стали доступными для международных организаций.

Грузы включают воду, лекарства, гигиенические продукты, наборы для пребывания в укрытиях в зимнее время и многое другое. Отмечается, что последнее предназначено для более чем 7500 человек в трех общинах Херсонской области.

В ООН также обращают внимание на важность оказания гумпомощи на фоне энергетического кризиса в Украине после российских ударов по энергообъектам страны в разных городах.

"Мы и наши партнеры продолжаем работать над увеличением аварийного водоснабжения и гигиены", - говорит Трембли.

Представитель ООН уточняет, что с начала полномасштабного вторжения РФ гуманитарные организации предоставляли услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене для более 5,7 миллиона человек.