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РФ не пропускает гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины, - ООН

Фото: гуманитарная помощь (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Россия не допускает на временно оккупированную территорию Украины гуманитарные миссии и грузы с помощью, в том числе и от представителей Организации объединенных наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отметила помощник секретаря ООН Стефани Трембли в разговоре с журналистами, "у них нет доступа через линию столкновения".

При этом гуманитарные миссии продолжают расширять свою деятельность и готовить доставку груза в районы, где "продолжаются активные бои", а также на территории, которые были освобождены ВСУ и вернулись под контроль Украины.

В частности, по словам Трембли, за последние 4 недели ООН и партнерские организации отправили 6 гуманитарных конвоев в районы Харьковской и Херсонской областей, которые недавно стали доступными для международных организаций.

Грузы включают воду, лекарства, гигиенические продукты, наборы для пребывания в укрытиях в зимнее время и многое другое. Отмечается, что последнее предназначено для более чем 7500 человек в трех общинах Херсонской области.

В ООН также обращают внимание на важность оказания гумпомощи на фоне энергетического кризиса в Украине после российских ударов по энергообъектам страны в разных городах.

"Мы и наши партнеры продолжаем работать над увеличением аварийного водоснабжения и гигиены", - говорит Трембли.

Представитель ООН уточняет, что с начала полномасштабного вторжения РФ гуманитарные организации предоставляли услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене для более 5,7 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в ООН прогнозируют рекордный рост мировых затрат на импорт продовольствия.

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