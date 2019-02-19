У МЗС РФ прокоментували відмову США від переговорів з росіянами

Фото: МЗС РФ (wikipedia.org)

У МЗС РФ заявили, що зустрічі з американськими представниками не скасовувалися

В МЗС РФ прокоментували заяву президента України Петра Порошенка про відмову США від переговорів з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

У РФ заявили, що зустрічі з американськими представниками не скасовувались.

"Ніякі зустрічі з американською делегацією або американськими представниками не планувалися, не скасовувалися, не запитували і не підтверджувалися", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Нагадаємо, Порошенко заявляв, що представники США не будуть проводити зустрічі на вищому рівні з російською стороною до звільнення захоплених українських моряків. Про це йому повідомив на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс.

"І поки Росія не відпустить наших моряків - зустрічей не буде, - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, на зустрічі G20 президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряки. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів було введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.