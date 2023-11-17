РФ продолжает завозить гастарбайтеров на оккупированные территории Украины

Россия продолжает завозить на оккупированные украинские территории гастарбайтеров из Центральной Азии и Северного Кавказа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В частности, это касается юга Донецкой области и временно оккупированного Мариуполя. Там уже проживают более 30 тысяч мигрантов.
По данным ЦНС, мигранты готовы работать на строительных проектах, спонсируемых оккупационной администрацией, за низкую зарплату. В то же время, уровень безработицы среди местных жителей растет и уже достиг 50% в некоторых районах оккупированной части Донецкой области.
Кроме этого, оккупационная администрация осуществляет политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий. Там местных жителей заставляют уезжать из-за безработицы и гуманитарной катастрофы, а вместо них завозят мигрантов, лояльных России.
Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.
Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.
В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.