РФ продолжает удерживать ракетоноситель в Черном море: какой залп "Калибров"

В акватории Черного моря во вторник, 4 февраля, утром зафиксированы два корабля, которые Россия продолжает удерживать на боевом дежурстве. Среди них - один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Ракетоноситель РФ, находящийся в Черном море, в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".
В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и недели, вражеские корабли до сих пор отсутствуют. Однако в Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.
Напомним, прошлым утром в Черном море тоже был фиксировали 1 ракетоноситель РФ с общим залпом до 4 ракет. Также корабли противника заметили в Средиземном море. Их было 6, два из которых непосредственно являются носителями "Калибров" с возможным залпом до 22 ракет.
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