РФ продолжает притеснять крымских татар в Крыму. Мир должен усилить давление на Россию, - МИД

"Просто сейчас, в условиях временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, крымскотатарский народ продолжает подвергаться политическим преследованиям и притеснениям по национальному признаку", - отметили в министерстве.

По данным МИД, оккупационная администрация полуострова противоправно запретила деятельность представительного органа крымских татар, Меджлиса крымскотатарского народа, массово лишает свободы крымских татар по сфабрикованным обвинениям и заставляя их покидать родную землю.

"Чествуя память жертв сталинской депортации, мы осуждаем захватническую политику нынешней России и репрессии против крымскотатарского народа", - подчеркнули в министерстве.

МИД призвал международное сообщество усилить консолидированное давление на Россию, чтобы заставить его вернуться к основополагающим принципам международного права, прекратить нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины и освободить всех политзаключенных.

"Призываем все государства, международные организации и общества, которые ценят человеческую жизнь, почтить память жертв депортации крымских татар и осудить это ужасное преступление, признав его геноцидом крымскотатарского народа", - добавили в министерстве.

Кроме того, министерство обратилось к международным партнерам с призывом усилить помощь Украине, способствовать скорейшему освобождению от российской оккупации Крыма, а также другим временно оккупированным территориям Украины.

"Это положит конец российским военным преступлениям и ужасным репрессиям, и станет предпосылкой возвращения крымскотатарского народа и всех жителей Украины в мирную жизнь на родной земле", - подчеркнули в МИД.

Напомним, сегодня отмечается 80-я годовщина депортации крымских татар и чествования жертв геноцида крымскотатарского народа.

Восемьдесят лет назад тоталитарный советский режим под руководством Иосифа Сталина насильственно депортировал из родной крымской земли коренных жителей Крымского полуострова, крымских татар и отправил их в ссылку.