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РФ продолжает притеснять крымских татар в Крыму. Мир должен усилить давление на Россию, - МИД

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина призвала партнеров и международные организации усилить давление на Россию из-за продолжающихся притеснений крымских татар в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Просто сейчас, в условиях временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, крымскотатарский народ продолжает подвергаться политическим преследованиям и притеснениям по национальному признаку", - отметили в министерстве.

По данным МИД, оккупационная администрация полуострова противоправно запретила деятельность представительного органа крымских татар, Меджлиса крымскотатарского народа, массово лишает свободы крымских татар по сфабрикованным обвинениям и заставляя их покидать родную землю.

"Чествуя память жертв сталинской депортации, мы осуждаем захватническую политику нынешней России и репрессии против крымскотатарского народа", - подчеркнули в министерстве.

МИД призвал международное сообщество усилить консолидированное давление на Россию, чтобы заставить его вернуться к основополагающим принципам международного права, прекратить нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины и освободить всех политзаключенных.

"Призываем все государства, международные организации и общества, которые ценят человеческую жизнь, почтить память жертв депортации крымских татар и осудить это ужасное преступление, признав его геноцидом крымскотатарского народа", - добавили в министерстве.

Кроме того, министерство обратилось к международным партнерам с призывом усилить помощь Украине, способствовать скорейшему освобождению от российской оккупации Крыма, а также другим временно оккупированным территориям Украины.

"Это положит конец российским военным преступлениям и ужасным репрессиям, и станет предпосылкой возвращения крымскотатарского народа и всех жителей Украины в мирную жизнь на родной земле", - подчеркнули в МИД.

Напомним, сегодня отмечается 80-я годовщина депортации крымских татар и чествования жертв геноцида крымскотатарского народа.

Восемьдесят лет назад тоталитарный советский режим под руководством Иосифа Сталина насильственно депортировал из родной крымской земли коренных жителей Крымского полуострова, крымских татар и отправил их в ссылку.

 

Удары по Крыму

Военные Вооруженных сил Украины сейчас периодически наносят удары по объектам российских оккупантов на территории Крыма. Для этого часто используются дроны и дальнобойные ракеты.

Мы сообщали, что недавно для удара по аэродрому в Джанкое использовались ракеты ATACMS.

Кроме того, на днях в районе оккупированного Севастополя в Крыму раздались взрывы. Пропагандистские медиа писали о якобы работе ПВО в городе и об атаке дронов.

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