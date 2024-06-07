РФ продолжает терроризировать Харьковскую область авиаударами, - Генштаб

По данным Генштаба, во второй половине дня россияне продолжили терроризировать Харьковскую область авиаударами со своей территории. В частности, был нанесен удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБа враг сбросил на Липцы и одну КАБ на Веселое. Терновое подверглось двум авиационным ударам шестнадцатью НАРами.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника. Одно боестолкновение еще продолжается. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 84 человека убитыми и ранеными, уничтожено два танка и две боевые бронированные машины.

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг попытался дважды атаковать Силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клищеевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до девяти. Наши защитники отбили восемь штурмовых действий российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается. В районе Водяного враг нанес авиационный удар с Су-25 десятью НАРами.

На Ореховском направлении агрессор тоже применяет авиацию. Два Ка-52 нанесли удар тридцатью НАРАми по Каменскому. С начала суток украинские воины отбили три штурмовые действия противника вблизи Роботино. Продолжается бой неподалеку Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Повторное наступление России

Повторное наступление России началось в начале мая 2024 года. Основным направлением сначала был север Харьковской области. Однако позже Россия активизировалась по всей линии фронта.

С утренним сведением Генштаба можно ознакомиться по ссылке .

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