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РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт. Но поменяла тактику

Фото: оккупанты стали перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт ночью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают активную переброску резервов через Мариуполь Донецкой области на фронт. Правда, поменяли тактику - движение происходит только ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Больше 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой было переброшено ночью через Мариуполь в направлении Бердянска", - рассказал он.

Оккупанты стали перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт ночью (t.me/andriyshTime)

Андрющенко отметил, что наблюдается четкий возврат к тактике переброски техники ночью.

"Характер и его составляющая указывают на возможное новое формирование резервов на Запорожском направлении вместо тех, которые три недели назад были переброшены на север Донецкой области", - добавил советник мэра.

Ситуация в районе Мариуполя

В последние дни российская армия активнее стала перебрасывать резервы через временно оккупированный Мариуполь, который был захвачен в феврале 2022 года. Тлько за 15 ноября враг перебросил две колонны по 10 грузовиков с боекомплектом через Мариуполь - Мангуш. Кроме того, РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом Мариуполя активно летает авиация.

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Мариуполь