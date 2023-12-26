RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ продолжает импортировать снайперские прицелы из США и Европы, - СМИ

Архивное фото: РФ продолжает импортировать снайперские прицелы из США и Европы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В 2022-2023 годах в Россию из стран Запада было ввезено прицелов на 173, 6 млн долларов. Часть из них используют для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Важные истории".

Какие страны поставляют в РФ прицелы

Российский снайпер добровольческого подразделения футбольных фанатов "Эспаньола" в ролике белорусского пропагандистского телеканала позирует с винтовкой.

Издание уточняет, что на ней установлен оптический прицел австрийской компании Kahles, которая выпускает товары для охоты и спортивной стрельбы.

В YouTube можно найти десятки роликов, в которых российские военные демонстрируют прицелы западных производителей:

  • Leupold (США); 
  • Nightforce (США - Япония);
  • Holosun (США - Китай);
  • Swarovski Optik (Австрия).

Часть прицелов используют для войны против Украины

"По таможенным данным, в 2022-2023 годах в Россию было ввезено прицелов на 16 млрд рублей (173, 6 млн долларов - ред.)", - пишет издание.

Целью является якобы "установка прицелов на охотничье оружие", однако часть попадает на войну в Украину. Среди чемпионов по импорту - интернет-магазины "Поинтер" и "Навигатор".

Связанная с бывшей ЧВК "Вагнера" компания получала западные прицелы

Издание указывает, что интернет-магазин "Навигатор" продавал петербургской "Технологии" оптику, дальномеры, очки и другое оборудование. Эту компанию связывали с бывшим главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

"Ввоз прицелов и других товаров "для охоты" происходит по параллельному импорту - производители, скорее всего, не знают, куда попадает их товар", - пишут "Важные истории".

"Поинтер" использует посредников в Китае, "Навигатор" - в Турции и Казахстане.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также The New York Times писало, что российские власти и компании объединились и обратились в Марокко и Турцию для использования их портов в уклонении от санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯпонияКитайАвстрияВойна в Украине