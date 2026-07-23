Россия ударила по топливному объекту в Житомире

Россия продолжает атаковать объекты топливной инфраструктуры Житомирской области. На этот раз удар был нанесен по одному из объектов в областном центре.

По словам главы ОВА Бунечко, после атаки на месте возник пожар. Подразделения ГСЧС, прибывшие на место происшествия, смогли оперативно локализовать возгорание.

По состоянию на данный момент информации о погибших или пострадавших не поступало.

Власти продолжают уточнять последствия российского удара. Другие детали относительно характера повреждений объекта пока не раскрываются.

Почему Житомирская область все чаще становится целью

В последние месяцы Житомирская область фактически оказалась одним из основных направлений российских ударов с северного направления. Одной из главных целей противника остается железнодорожная инфраструктура региона.

В частности, российские войска регулярно атакуют район города Коростень, который считается одним из крупнейших железнодорожных узлов северной части Украины.

Именно через него проходят важные логистические маршруты, что делает этот участок стратегически важным для обеспечения транспортного сообщения.

Атаки на критическую инфраструктуру продолжаются

Российские войска систематически наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины, включая энергетические, топливные и транспортные объекты. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности во время угрозы новых атак.