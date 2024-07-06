РФ продолжает активно давить на Торецком направлении. Какая ситуация на фронте на утро

За прошедшие сутки на фронте произошло почти 140 боеприкосновений. Оккупанты продолжают активно давить на Торецком направлении и постоянно атакуют на Покровском.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
"На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Покровском направлении ВСУ отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области.
"Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой", - добавили военные.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.
На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны отражены семь атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону ВСУ.
На Времивском направлении противник совершил семь атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атаки российских захватчиков не имели успеха.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, состав боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.
В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери РФ составили 1260 человек. Также ВСУ обезвредили 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 58 БПЛА, девять ракет, 76 автомобилей и шесть единиц специальной техники.
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