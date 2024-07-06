РФ продолжает активно давить на Торецком направлении. Какая ситуация на фронте на утро

"На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Покровском направлении ВСУ отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

"Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой", - добавили военные.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времивском направлении противник совершил семь атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атаки российских захватчиков не имели успеха.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.