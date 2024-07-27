РФ продолжает активно штурмовать Покровское направление: где была наибольшая концентрация атак

За сутки, 26 июля, на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения. Больше всего оккупанты штурмуют на Покровском направлении, в районе Новоалександровки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 8:00.
"На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка", - говорится в сообщении.
Наибольшая концентрация вражеских атак, как отметили в Генштабе, была близ Новоалександровки.
Атаки концентрирует РФ вблизи Новоалександровки на Покровском направлении (deepstatemap.live)
На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.
На Купянском направлении количество вражеских атак в сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку от Невского, Новосергеевки, Ноегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак недалеко от Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецкая.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлового, Карловки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку от Старомлиновки, Водяного и Константиновки.
На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоандреевки - в общей сложности провели семь штурмов.
На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг нанес авиаудару по району Тягинки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
За сутки, 26 июля, потери РФ составили 1210 военных. Также ВСУ обезвредили 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, средство ПВО, 53 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 86 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".
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