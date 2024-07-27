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РФ продолжает активно штурмовать Покровское направление: где была наибольшая концентрация атак

Фото: какая ситуация на фронте в Украине на 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 26 июля, на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения. Больше всего оккупанты штурмуют на Покровском направлении, в районе Новоалександровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 8:00.

"На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка", - говорится в сообщении.

Наибольшая концентрация вражеских атак, как отметили в Генштабе, была близ Новоалександровки.

Атаки концентрирует РФ вблизи Новоалександровки на Покровском направлении (deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак в сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку от Невского, Новосергеевки, Ноегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак недалеко от Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлового, Карловки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку от Старомлиновки, Водяного и Константиновки.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоандреевки - в общей сложности провели семь штурмов.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг нанес авиаудару по району Тягинки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

 

Потери РФ в Украине

За сутки, 26 июля, потери РФ составили 1210 военных. Также ВСУ обезвредили 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, средство ПВО, 53 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 86 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".

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