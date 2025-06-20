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РФ продолжит терроризировать Украину роями дронов, военные решения готовятся, - ЦПД

Фото: РФ продолжит террор Украины роями дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжит терроризировать Украину роевыми атаками дронов. Параллельно Москва будет распространять информационные кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, Россия будет "качать" две кампании, одну - на международную аудиторию. Россияне будут распространять нарратив, что именно Москва открыта к переговорам и вынуждена воевать, потому что Украина якобы хочет войны.

На внутреннюю украинскую аудиторию россияне планируют распространять тезисы, что Украина якобы не способна защититься, а "Россия способна разрушить все", требуя от общества капитуляции.

"Это давление надо будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие - также. Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели. Войну Россия хочет продолжать и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится", - отметил Коваленко.

 

 

Массированные атаки РФ

Российские оккупанты с начала лета значительно усилили массированные обстрелы Украины. Этой ночью, 20 июня, оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с нескольких направлений.

Под ударом ночью были Харьков и Одесса, повреждены дома, есть пострадавшие. В Одессе также сообщили об одном погибшем.

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия нанесла один из самых мощных ударов по Киеву. В результате атаки были повреждены дома в восьми районах. В Соломенском районе Киева российская баллистическая ракета разрушила часть дома с 9 по 1 этаж. Погибли 23 жителя дома.

В целом этот обстрел унес жизни 28 человек в столице. 142 жителя пострадали, из них шесть - дети.

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Война в УкраинеАтака дронов