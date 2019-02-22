РФ докладе максимум зусиль для підриву виборів-2019, - віце-президент ПА ОБСЄ

Неурядові організації відслідковують негативний вплив РФ на виборчі процеси на всьому просторі ОБСЄ

Американский сенатор, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роджер Викер заявил, что Россия прилагает усилия для подрыва демократических процессов в регионе ОБСЕ и мобилизует все имеющиеся ресурсы для подрыва свободы выбора украинского народа на выборах президента Украины 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Соответствующее заявление Викер сделал во время заседания общего комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

"Вызывает огромное беспокойство то, что одна из стран-участниц усилий по подрыву справедливого и свободного проведения выборов в странах-участницах. Россия пытается нападать на наши выборы и подрывать их честность и добросовестность", - сказал он.

Глава американской делегации в ПА ОБСЕ подчеркнул, что влиятельные неправительственные организации отслеживают негативное влияние России на избирательные процессы на всем пространстве ОБСЕ, как пример - недавний референдум в Северной Македонии. Кроме того, активно проводятся российские дезинформационные операции в Балтике, Центральной Азии, Кавказе и Восточной Европе.

Викер призвал "активнее противодействовать усилиям России по подрыву демократических процессов в регионе ОБСЕ".

"Это будет особенно актуальным в ближайшее время для наших друзей в Украине. Граждане страны и так страдают от жестокой войны, которая была спланирована и развита исключительно Кремлем. Учитывая запланированные в следующем месяце выборы... правительство России мобилизует все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать свободу выбора украинского народа", - отметил вице-президент ПА ОБСЕ.

По его мнению, "Украину ждет светлое будущее".

"Моя страна будет и впредь поддерживать выбор украинского народа в направлении мира, безопасности и процветания в евроатлантическом контексте", - сказал американский сенатор.

Напомним, замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко заявила, что Российская Федерация готовит силовой сценарий на период выборов 2019 в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в Украине зафиксировано уже несколько фактов, свидетельствующих о попытках России повлиять на исход президентских выборов 2019 года.