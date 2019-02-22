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РФ докладе максимум зусиль для підриву виборів-2019, - віце-президент ПА ОБСЄ

Новини » Вибори 2019    22.02.2019 - 12:59
РФ докладе максимум зусиль для підриву виборів-2019, - віце-президент ПА ОБСЄ
Фото: Роджер Вікер (flickr.com helsinkicommission)

Неурядові організації відслідковують негативний вплив РФ на виборчі процеси на всьому просторі ОБСЄ

Американський сенатор, віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Роджер Вікер заявив, що Росія докладає зусиль для підриву демократичних процесів у регіоні ОБСЄ і мобілізує усі наявні ресурси для підриву свободи вибору українського народу на виборах президента України 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Відповідну заяву Вікер зробив під час засідання загального комітету з політичних питань і безпеки в рамках зимової сесії ПА ОБСЄ у Відні.

"Викликає величезне занепокоєння те, що одна з країн-учасниць докладає зусиль з підриву справедливого і вільного проведення виборів у країнах-учасницях. Росія намагається нападати на наші вибори та підривати їх чесність і добросовісність", - сказав він.

Голова американської делегації в ПА ОБСЄ підкреслив, що впливові неурядові організації відслідковують негативний вплив Росії на виборчі процеси на всьому просторі ОБСЄ, як приклад - недавній референдум у Північній Македонії. Крім того, активно проводяться російські дезінформаційні операції в Балтиці, Центральній Азії, Кавказі та Східній Європі.

Вікер закликав "активніше протидіяти зусиллям Росії з підриву демократичних процесів у регіоні ОБСЄ".

"Це буде особливо актуальним в найближчий час для наших друзів в Україні. Громадяни країни і так страждають від жорстокої війни, яка була спланована та розвинута виключно Кремлем. Враховуючи заплановані у наступному місяці вибори… уряд Росії мобілізує усі наявні ресурси, щоб підірвати свободу вибору українського народу", - зазначив віце-президент ПА ОБСЄ.

На його думку, "Україну чекає світле майбутнє".

"Моя країна буде і надалі підтримувати вибір українського народу в напрямку миру, безпеки та процвітання в євроатлантичному контексті", - сказав американський сенатор.

Нагадаємо, заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко заявив, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період виборів 2019 в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що в Україні зафіксовано вже кілька фактів, які свідчать про спроби Росії вплинути на результат президентських виборів 2019 року.

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