РФ скрывает корабли в бухтах Севастополя, опасаясь ударов СОУ, - "АТЕШ"

Разведывательные данные свидетельствуют о том, что российские войска пытаются прятать боевые корабли в бухтах Крыма, опасаясь ударов Сил обороны Украины.

Агенты "АТЕШ" зафиксировали присутствие боевого корабля у причала Вторчермета в Инкермане. Обычно на этих причалах находятся суда, выведенные из эксплуатации, которые ожидают утилизации.

Однако сейчас там обнаружен малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос", который модернизирован и включен в состав Черноморского флота РФ.

После потери контроля над акваторией Черного моря российские оккупанты вынуждены скрывать свои корабли, чтобы избежать атак. По имеющейся информации, этот корабль практически не покидает бухту, однако его перемещения продолжают фиксировать.

"АТЕШ" продолжают следить за активностью российских войск в Крыму и передавать полученные данные Силам обороны Украины для дальнейших действий.