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В РФ придумали необычный метод управления дронами: при чем здесь истребители

15:21 01.09.2026 Вт
2 мин
Для нового метода задействуют двухместный истребитель Су-57
aimg Константин Широкун
Фото: в РФ придумали необычный метод управления дронами (росСМИ)

В России был создан двухместный истребитель Су-57Д, в котором есть место для оператора беспилотников. Прототип этой машины проходит летные испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корпорации "Ростех".

Впервые двухместный истребитель поднялся в атмосферу в мае текущего года. Отмечается, что Су-57Д якобы должен решать две основные задачи – отработку в учебных целях специальных режимов пилотирования, а также реализацию технологий шестого поколения.

Наличие второй кабины вроде бы позволяет использовать истребитель как воздушный пункт управления БпЛА.

По словам разработчиков, это важно для управления роевыми и групповыми системами. Кроме того, на базе двухместной модификации будет вестись апробация боевого искусственного интеллекта.

Что известно о российском истребителе

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его первый полет состоялся в 2010 году, а серийное производство стартовало спустя всего несколько лет после задержек в программе.

Самолет предназначен для завоевания преимущества в воздухе и нанесения ударов по наземным и морским целям. Россия заявляет, что Су-57 якобы обладает технологиями малозаметности (стелс), современной авиацией и способен применять широкий спектр управляемого вооружения.

В то же время западные эксперты неоднократно подвергали сомнению реальный уровень его малозаметности и темпы производства.

Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

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