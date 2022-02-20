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РФ становить загрозу країні: прем'єр Чехії виступив зі зверненням до громадян

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Прага, Неділя 20 лютого 2022 02:58
РФ становить загрозу країні: прем'єр Чехії виступив зі зверненням до громадян Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала звернувся до громадян, в якому заявив про російську загрозу, пов'язану з напруженістю навколо України. За його словами, вторгнення стане проблемою для самої Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Фіали.

Прем'єр нагадав про трагічні епізоди чеської історії - Мюнхенську змову 1938 року, Ялтинську конференцію в 1945 році, введення радянських танків в 1968 році для придушення "Празької весни".

"З боку Росії повторно проявляються зусилля впливати на політичний устрій і пристрій безпеки в Європі - головне ці зусилля з'являються в її східній частині і в Центральній Європі, а значить і в Чехії. Ми не можемо не бачити в цьому прагнення знову зробити з нашої країни слабку і розділену країну, на яку буде якось впливати Росія",- сказав Фіала.

Нагадаємо, напередодні празький міський суд прийняв рішення про екстрадицію росіянина Олександра Франчетті в Україну. Його заарештовували восени 2021 року за українським запитом.

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