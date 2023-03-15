РФ работает над созданием наступательного биологического вооружения, - Госдеп США

Россия продолжает работать над созданием биологического оружия вопреки положениям Конвенции о биологическом оружии.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия в нарушение своих обязательств, взятых при подписании Конвенции о биологическом оружии", - отметил представитель Госдепартамента США.
По его словам, Кремль на протяжении многих лет распространяет дезинформацию, в том числе о так называемых лабораториях биологического оружия в Украине, чтобы оправдать свою агрессию. С этой целью задействуются контролируемые Кремлем СМИ, информационные сайты, связанные с российской разведкой, и так называемые эксперты.
"Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно, по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов", - заявил Прайс.
Ранее мы писали, что в ноябре 2022 года Совбез ООН не принял резолюцию России по созданию комиссии для расследования "военно-биологической деятельности" Украины и США.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 23 октября Россия начала кампанию касаемо "грязной бомбы". Тогда министр обороны Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил о том, что Украина якобы собирается использовать это оружие.
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