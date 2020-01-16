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РФ поскаржилася в Раду Європи через закон про рекламу українською мовою

Новини » Політика     16.01.2020 - 15:18
РФ поскаржилася в Раду Європи через закон про рекламу українською мовою
Ілюстративне фото: Рада Європи (coe.int)

У Росії заявляють, що закон "порушує права мільйонів українських громадян"

Постійний представник Росії при Раді Європи Іван Солтановський заявив, що закон про рекламу державною мовою, який набув чинності в Україні, "дискримінує мільйони українських громадян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва Росії в Раді Європи.

Так, за словами російської сторони, закон нібито "дискримінує мільйони громадян цієї країни" і Рада Європи має відреагувати на "систематичне ігнорування" Україною рекомендацій Венеціанської комісії з цього приводу.

"З 16 січня ЗМІ в Україні можуть випускати рекламу лише українською, або офіційною мовою ЄС для тих ЗМІ, які ведуть мовлення на мовах країн-членів ЄС. Таким чином, це означає заборону на публікацію оголошень російською, що дискримінує мільйони російськомовних громадян України", - йдеться в повідомленні.

Солтановський заявив, що "уряд України продовжує ігнорувати думку Венеціанської комісії Ради Європи" щодо закону про державну мову.

"Ми знову закликаємо Раду Європи відреагувати на тривале недотримання Україною своїх міжнародних зобов'язань в галузі прав людини", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні набрали чинності норми статті 32 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким вся реклама на телебаченні, радіо, а також в друкованих виданнях повинна бути виконана тільки українською мовою. Порушення вимог тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" наберуть чинності з відстрочкою.

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