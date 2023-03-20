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РФ усиливает попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдове, - МИД Германии

Фото: Глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия ужесточает попытки повлиять на ситуацию и общество в Молдове и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которое приводит El Pais.

"Это часть стратегии РФ по дестабилизации обществ, идущих по европейскому пути", - говорится в заявлении.

Бербок отметила, что российские попытки повлиять на Молдову и Грузию ужесточаются.

"Мы разделяем с ними Молдовой и Грузией европейские ценности и поддерживаем их желание жить в мире и свободе из-за перспективы членства в ЕС", - добавила глава МИД Германии.

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявляла, что от РФ поступают только угрозы, а значит, стране нужно сосредоточиться на вступлении в ЕС.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Грузия не должна стать площадкой, которую Россия будет использовать для обхода введенных против нее санкций.

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