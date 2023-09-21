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РФ усиливает передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях, - Нацгвардия

Четверг 21 сентября 2023 13:43
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РФ усиливает передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях, - Нацгвардия Иллюстративное фото: РФ усиливает передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные доукомплектуют штурмовые и танковые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора департамента планирования применения ГУ Нацполиции Николая Уршаловича.

Он отметил, что инженерно-саперные группы оккупантов скрыто обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях.

По словам Уршаловича, за прошедшую неделю захватчики совершили 21 авиационный удар и около 800 обстрелов из тяжелого вооружения на Купянском и Лиманском направлениях.

Ситуация на фронте

В последние месяцы российские военные активизировали наступление на линии Лиман-Купянск. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха украинских защитников на юге захватчики могут усилить наступление на направлении Купянск-Лиман.

Украинские военные сообщали, что россияне пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

При этом военные эксперты отмечали, что вражеское наступление на Купянско-Лиманском направлении фактически остановилось. Вероятно, оккупанты были не готовы к наступательным действиям.

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Нацгвардия Купянск
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