РФ усиливает наступление на юге и востоке: Генштаб показал актуальные карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 85 авиаударов, сбросив 117 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2438 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Галагановка Черниговской области;

Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.



На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.



На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.



На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка и Крымского.



На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.



На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.



На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.



На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.



Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории и успешно отбили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении, в сторону населенного пункта Садовое.



На Северском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 34 авиаударов, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 375 обстрелов, 17 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.



Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления и вражескому зенитному ракетному комплексу "Бук-M3".

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, два средства ПВО, 122 БпЛА оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.