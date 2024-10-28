РФ усиливает энергетический террор. В Энергоатоме заявили об угрозе Хмельницкой АЭС

Отмечается, что провокация со стороны врага произошла около шести утра.

Как отмечает "Энергоатом", с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС, а также создают новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент", - заявил глава "Энергоатома" Петр Конин.

Оккупация Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), расположенная вблизи города Энергодар в Запорожской области Украины, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году станция оказалась под российской оккупацией, что значительно повысило риски для ее безопасности и стабильной работы.

Российские войска регулярно используют территорию ЗАЭС как военную базу, что создает риск радиационных инцидентов, поскольку обстрелы окружающей территории могут привести к повреждению объектов станции.

В октябре этого года, второй раз за месяц, ЗАЭС потеряла подключение к своей единственной резервной линии электропередач напряжением 330 киловольтов (кВ).