РФ повредила железную дорогу на Сумщине: УЗ изменила движение поездов и запустила автобусы

Российские оккупанты вечером 17 января ударом по Сумской области повредили один из участков железной дороги. Пассажиров с поврежденного участка перевозят к месту назначения автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кролевецкого городского совета.

"В связи с очередной вражеской атакой рф 17 января был поврежден один из железнодорожных участков, из-за чего пассажиры из Кролевца временно не смогли добраться до станции Конотоп", - сказано в сообщении.

При этом, отмечается в заметке, пассажиров безопасно и оперативно начали развозить автобусами. Задействованы автобусы коммунального предприятия и перевозчиков из двух общин - Шосткинской и Поповской общин.

"Спасибо всем, кто оперативно присоединился к решению ситуации", - добавили в горсовете.

Со своей стороны в "Укрзализныце" сообщили, что как только позволит ситуация с безопасностью, начнутся ремонтные работы на поврежденном участке.