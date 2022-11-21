РФ погружается в Средневековье? В Белгороде губернатор пригрозил чиновнице публичной казнью

Во время совещания Гладков обратился к министру строительства Оксане Козлитиной, осудив ее из-за задержки при сдаче объектов.

По словам губернатора, задержка одного объекта, является катастрофой, а больше одного - грозит расстрелом или казнью.

"Понимаю, что в этом году объемный объем работы, который оценивается не по количеству сданных объектов, а по количеству не сданных. Если один объект не сдается, это уже катастрофа, а если пять-шесть - расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников", - заявил губернатор.

Министр строительства, со своей стороны, пообещала "не радовать спортсменов, образование и культуру отрубленной головой".

Пресс-служба губернатора не смогла обьяснить слова Гладкова.