РФ угрожает студентам в оккупации штрафами за неявку в "военкоматы", - ЦНС

По данным информационного ресурса, представители так называемых военкоматов обходят учебные заведения на оккупированных территориях. В частности, россияне угрожают студентам последних курсов штрафами до 200 тысяч российских рублей за отказ проходили срочную службу в операционной армии.

В случае, если средств для оплаты штрафа нет, враг обещает привлечь отказников к обязательным принудительным работам на нужды армии РФ в течение двух лет.

"Подчеркиваем, что международное право запрещает привлечение жителей оккупированных территорий к обслуживанию вражеской армии или вербовки людей в ее состав", - добавили в ЦНС.