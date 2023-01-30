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РФ угрожает гауляйтерам Луганской области увольнением из-за провала мобилизации, - ЦНС

Фото: РФ угрожает гауляйтерам Луганской области увольнением из-за провала мобилизации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ угрожает гауляйтерам Луганской области увольнением, поскольку в регионе была провалена мобилизационная кампания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля на административные границы области, либо будут "кадровые решения", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что причиной недовольства есть провал мобилизации и логистического обеспечения армии врага в этом направлении. Именно на коллаборантов Кремль возлагает ответственность за неудачи.

"Отметим, чтобы удовлетворить РФ и сохранить свои места, коллаборанты начали новую волну мобилизации в регионе", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что российские власти не исключают возможность проведения еще одного раунда в рамках "частичной мобилизации". Это нужно для нового наступления в Украине.

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