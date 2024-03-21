РФ продлила маршрут судов в Новороссийск почти в 4 раза. Гуменюк дала объяснение

Россия продлила километраж маршрута кораблей до Новороссийска. Хотя и этот путь вряд ли можно назвать безопасным для вражеских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Абсолютно безопасным не может быть. Потому что кара небесная для них все же существует. Но очевидно то, что они признают наличие угрозы поскольку меняют таким образом маршруты следования, даже гражданских судов. Поскольку мы неоднократно обозначали, что те, корабли, даже гражданские, которые задействованы в обеспечении вражеской армии, законная цель", - констатировала она.

Комментируя активность российских кораблей, Гуменюк указала на один момент.

"В целом мы не видели критического изменения активности. Меняются маршруты, но в целом активность по следованию и судозаходам остается более-менее устойчивой", - добавила спикер.

О чем идет речь?

Российские корабли, направляясь в Новороссийск сейчас изменяют свою траекторию. Если раньше это был относительно короткий путь 2500 км, то сейчас это 9000 км, то есть вражеские корабли следуют через все Средиземное море.