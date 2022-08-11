RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні, - Британія

Фото: РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів. Однак зараз її військово-промисловий потенціал відчуває значний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві заявили, що довіра до багатьох російських систем озброєнь підірвана тим, що вони асоціюються з невдачами військ РФ у війні в Україні.

При цьому в британській розвідці вважають малоймовірним, що Росія зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних ЗС в Україні і посилення впливу західних санкцій.

"Білорусь нещодавно оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації танка, раніше замовленої російської державної компанії "Уралвагонзавод", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВеликобританіяВійна Росії проти України