РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні, - Британія

Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів. Однак зараз її військово-промисловий потенціал відчуває значний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У відомстві заявили, що довіра до багатьох російських систем озброєнь підірвана тим, що вони асоціюються з невдачами військ РФ у війні в Україні.

При цьому в британській розвідці вважають малоймовірним, що Росія зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних ЗС в Україні і посилення впливу західних санкцій.

"Білорусь нещодавно оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації танка, раніше замовленої російської державної компанії "Уралвагонзавод", - йдеться в повідомленні.