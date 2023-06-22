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РФ начала использовать новый аэродром для ракетных атак, - СМИ

Фото: РФ начала использовать новый аэродром для ракетных атак (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины Российская Федерация перебросила борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, в ночь на 22 июня, согласно сообщению Воздушных сил, именно с вышеупомянутого аэродрома взлетели борта ТУ-22М3. Последние запустили по Днепропетровской области крылатые ракеты Х-22, которые вызвали повреждения частных домов, газопровода, водопровода, линии электропередач.

Впервые самолеты ТУ-22М3 на этом аэродроме Planet Labs зафиксировал 24 мая этого года. Также на снимке можно насчитать шесть бомбардировщиков.

Фото: РФ начала использовать новый аэродром для ракетных атак (radiosvoboda.org)

Еще 28 апреля, согласно спутниковому фото, стратегической авиации на этом аэродроме не было.

Фото: РФ начала использовать новый аэродром для ракетных атак (radiosvoboda.org)

Накануне атаки на Днепропетровскую область, на аэродроме вблизи Моздока, были размещены 7 самолетов ТУ-22М3, а также грузовые самолеты, которые могут транспортировать ракеты.

Фото: РФ начала использовать новый аэродром для ракетных атак (radiosvoboda.org)

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты решили изменить тактику.

"Аэродром Моздок использовался еще со времен Советского Союза, но с 1991 года сама Россия его не использовала именно в военных целях, разве что для переброски своих сил в Сирию. Но, судя по всему, теперь он будет использоваться для того, чтобы пробить украинскую систему ПВО", - рассказал эксперт.

Жирохов добавил, что направления, которые ранее использовала Россия - уже мощно прикрыты ПВО, а аэродром Моздок имеет больше возможностей для нанесения ударов из акватории Черного моря.

"К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одну ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы больше", - добавил эксперт.

Сколько ракет осталось в России?

Согласно данным источников РБК-Украина, по состоянию на 3 июня у россиян оставался следующий запас:

  • "Калибр" - 150 единиц;
  • Х-101/Х-555 - примерно 90 единиц;
  • "Искандер-М" - примерно 140 (баллистические ракеты);
  • "Искандер-К" - 45 единиц;
  • "Кинжал" - ориентировочно 80 единиц;
  • Х-22 - около 180.

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