РФ начала перебрасывать технику и подразделения из-под Авдеевки на другие участки фронта

"На Авдеевском направлении на сегодня все в целом очевидно - они будут продвигаться, насколько у них хватит сил и в зависимости от того, кто из них выживет", - пишет Жорин.

По его словам, достаточно сложной может оказаться ситуация на других направлениях. Ведь россияне начали перебрасывать с Авдеевки уцелевшие подразделения на другие участки фронта.

"В целом нас ждут очень сложные бои. Говорил об этом еще в прошлом году – россияне готовились все это время. Готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику. И подготовились", – говорится в сообщении.

В частности, в ближайшее время следует ожидать сложной ситуации на Юге и Харьковском направлении.

Увлечения россиянами Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести находившиеся под угрозой окружения врагом украинские войска из Авдеевки. Причиной послужили штурмовые действия, значительно превосходя сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонные рубежи недалеко от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отразили 14 вражеских атак.

Детальнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

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