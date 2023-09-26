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РФ начала мобилизацию местных жителей на оккупированной части Запорожской области

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия приступила к принудительной мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты заставляют местных жителей подписывать контракты с армией врага.

"Мобилизация на временно оккупированной территории Запорожской области началась. На всех предприятиях есть военный учет, и они заставляют наших жителей подписывать контракты", - сказал Федоров.

Сейчас россияне организовали набор на контрактную службу в Мелитополе, Бердянске и других временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области – в Акимовке, Токмаке, Приморске, Приазовском.

Он рассказал, что оккупационные власти рассылают SMS-сообщения с предложением присоединиться к войскам страны-агрессора.

оккупанты проводят мобилизацию

Напомним, недавно в Генеральном штабе ВСУ заявили, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч человек. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Также ранее издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

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