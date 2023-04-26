РФ начала масштабное переселение россиян из отдаленных регионов в оккупацию, - Маляр

"Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области. С этой целью правительством России инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов РФ значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения", - пишет Маляр.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины, переселенцам из России способствуют оккупационные администрации, которые обеспечивают их размещением, трудоустройством, предоставлением льготных кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса.

"В то же время местных жителей временно оккупированной территории Украины, особенно тех, которые подозреваются в придерживании проукраинских позиций, российские оккупанты, под различными предлогами продолжают депортировать в Россию", - добавляет Маляр.

Таким образом, как объясняет Маляр, враг пытается уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных территориях.